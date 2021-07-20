Украинскому призёру ЧМ увеличили срок дисквалификации за допинг. Теперь он пропустит ОИ
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Украинскому легкоатлету Игорю Главану, выступающему в спортивной ходьбе, увеличили срок дисквалификации за допинг за несколько дней до начала летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации лёгкой атлетики Украины.
«Пересмотрев дело, Спортивный арбитражный суд принял решение увеличить срок дисквалификации Игоря Главана до трёх лет», — отмечается в сообщении организации. Изначально спортсмен был дисквалифицирован на два года.
Игорь Главан, который на чемпионате мира 2013 года завоевал бронзу в ходьбе на 50 км, был включён в состав олимпийской сборной Украины, теперь его заменит Валерий Литанюк, который до этого считался официальным резервистом национальной команды.
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