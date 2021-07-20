ФБР назвало потенциальные угрозы на Олимпиаде в Токио

Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило о потенциальных угрозах, с которыми могут столкнуться участники летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.
«ФБР на сегодняшний день не осведомлено о какой-либо конкретной киберугрозе этим Олимпийским играм, но призывает партнёров сохранять бдительность и поддерживать передовой опыт в том, что касается взаимодействия в сетевой и цифровой среде», — отмечается в сообщении ведомства.
В ФБР пояснили, что атаки, координируемые преступными группами или государствами и нацеленные на летние Олимпийские игры в Токио, могут включать в себя DDoS-атаки (атаки на вычислительную систему с целью довести её до отказа. — Прим. «Чемпионата»), распространение программ-вымогателей, недобросовестное применение социальной инженерии, фишинговые кампании и инсайдерские угрозы.
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