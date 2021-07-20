Женская сборная России по гандболу проиграла Нидерландам в контрольном матче

Женская сборная России по гандболу в контрольном матче проиграла команде Нидерландов со счётом 34:37. Встреча состоялась в городе Нагорияма, в 30 км от Токио. Самым результативным игроком встречи стала голландка Дион Хаусхер (6 голов). В сборной России Анна Вяхирева отметилась 5 голами.
Гандбол. Женщины. Контрольный матч. Нагорияма, Япония
Нидерланды — Россия — 37:34 (19:17).
Женская сборная России по гандболу на Олимпийских играх 2016 года завоевала золото.
Гандбол. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Расписание соревнований
25 июля. 5:00 мск. Группа B. 1-й тур. Россия — Бразилия.
27 июля. 8:15. Группа B. 2-й тур. Россия — Швеция.
29 июля. 13:30. Группа B. 3-й тур. Россия — Венгрия.
31 июля. 8:15. Группа B. 4-й тур. Россия — Франция.
2 августа. 8:15. Группа B. 5-й тур. Россия — Испания.
4 августа. 3:30, 7:15, 11:00, 14:45. 1/4 финала.
6 августа. 11:00, 15:00. 1/2 финала.
8 августа. 5:00 — матч за третье место, 9:00 — финал.
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