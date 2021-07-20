В МОК объяснили, зачем изменили девиз Олимпийских игр

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил, зачем организация изменила девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее».

«Идея слогана заключается в том, что ты не сможешь быть быстрее, выше или сильнее без команды, которая тебя окружает, — как в спорте, так и в обычной жизни. Олимпийские ценности заключаются не только в личном превосходстве, что тоже важно, но и в том, что тебя окружает твоя команда, будь это тренер, семья или врач.

Идея обновления слогана должна показать: если ты хочешь идти быстрее, то делай это самостоятельно, но если ты хочешь дойти далеко, то идти надо вместе», — приводит слова Адамса ТАСС.