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Пляжный волейбол, Олимпиада-2020 в Токио – расписание соревнований, летние Олимпийские игры – 2021

Расписание соревнований по пляжному волейболу на Олимпийских играх — 2020 в Токио
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С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по пляжному волейболу.

Пляжный волейбол. Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований
24 июля
10:00 мск. Группа A. 1-й тур. Илья Лешуков / Константин Семёнов (Россия) — Пабло Эррера / Адриан Гавира (Испания).

25 июля
9:00. Группа E. 1-й тур. Надежда Макрогузова / Светлана Холомина (Россия) — Марта Менегатти / Виктория Орси Тот (Италия).

26 июля
4:00. Группа B. 1-й тур. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — Джосу Гастон Гасиола Лейва /Хосе Луис Рубио Камарго (Мексика)
9:00. Группа A. 2-й тур. Илья Лешуков / Константин Семёнов (Россия) — Кристофер Макхью / Дамьен Шуманн (Австралия).

28 июля
10:00. Группа E. 2-й тур. Надежда Макрогузова / Светлана Холомина (Россия) — Лидианни Эчеваррия Бенитес / Лейла Консуэло Мартинес Ортега (Куба).
16:00. Группа A. 3-й тур. Илья Лешуков / Константин Семёнов (Россия) — Андерс Мол / Кристиан Сёрум (Норвегия).

29 июля
11:00. Группа B. 2-й тур. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — Мартиньш Плявиньш / Эдгар Тоцс (Латвия).

30 июля
9:00. Группа E. 3-й тур. Надежда Макрогузова / Светлана Холомина (Россия) — Мариафе Артачо / Талика Клэнси (Австралия).

31 июля
10:00. Группа B. 3-й тур. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — Ондржей Перушич / Давид Швейнер (Чехия).

1 и 2 августа
3:00. 1/8 финала (мужчины, женщины).

3 августа
3:00, 4:00, 15:00, 16:00 — 1/4 финала (женщины)

4 августа
3:00, 4:00, 15:00, 16:00 — 1/4 финала (мужчины).

5 августа
3:00 — первый полуфинал (женщины).
4:00 — первый полуфинал (мужчины).
15:00 — второй полуфинал (женщины).
16:00 — второй полуфинал (мужчины).

6 августа
4:00 — матч за бронзу (женщины).
5:30 — финал (женщины)

7 августа
4:00 — матч за бронзу (мужчины).
5:30 — финал (мужчины).

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