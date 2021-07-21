Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание соревнований по пляжному волейболу на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по пляжному волейболу.

Пляжный волейбол. Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований

24 июля

10:00 мск. Группа A. 1-й тур. Илья Лешуков / Константин Семёнов (Россия) — Пабло Эррера / Адриан Гавира (Испания).

25 июля

9:00. Группа E. 1-й тур. Надежда Макрогузова / Светлана Холомина (Россия) — Марта Менегатти / Виктория Орси Тот (Италия).

26 июля

4:00. Группа B. 1-й тур. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — Джосу Гастон Гасиола Лейва /Хосе Луис Рубио Камарго (Мексика)

9:00. Группа A. 2-й тур. Илья Лешуков / Константин Семёнов (Россия) — Кристофер Макхью / Дамьен Шуманн (Австралия).



28 июля

10:00. Группа E. 2-й тур. Надежда Макрогузова / Светлана Холомина (Россия) — Лидианни Эчеваррия Бенитес / Лейла Консуэло Мартинес Ортега (Куба).

16:00. Группа A. 3-й тур. Илья Лешуков / Константин Семёнов (Россия) — Андерс Мол / Кристиан Сёрум (Норвегия).



29 июля

11:00. Группа B. 2-й тур. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — Мартиньш Плявиньш / Эдгар Тоцс (Латвия).



30 июля

9:00. Группа E. 3-й тур. Надежда Макрогузова / Светлана Холомина (Россия) — Мариафе Артачо / Талика Клэнси (Австралия).



31 июля

10:00. Группа B. 3-й тур. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — Ондржей Перушич / Давид Швейнер (Чехия).



1 и 2 августа

3:00. 1/8 финала (мужчины, женщины).



3 августа

3:00, 4:00, 15:00, 16:00 — 1/4 финала (женщины)



4 августа

3:00, 4:00, 15:00, 16:00 — 1/4 финала (мужчины).



5 августа

3:00 — первый полуфинал (женщины).

4:00 — первый полуфинал (мужчины).

15:00 — второй полуфинал (женщины).

16:00 — второй полуфинал (мужчины).



6 августа

4:00 — матч за бронзу (женщины).

5:30 — финал (женщины)



7 августа

4:00 — матч за бронзу (мужчины).

5:30 — финал (мужчины).