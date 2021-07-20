«Пляжники» прервали подготовку к Олимпиаде из-за раскалённого песка в Токио

Жаркая погода в Токио (Япония) становится преградой для подготовки к Олимпийским играм спортсменов, представляющих пляжный волейбол.

По информации Times, некоторые «пляжники» пожаловались на то, что во время тренировки песок на площадке был раскалён, что причиняло боль их ногам. Вследствие чего сборные прерывали подготовку и ждали, пока организаторы остудят покрытие водой. В последние дни температура в японской столице доходит до 35 градусов Цельсия.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.