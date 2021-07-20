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Опубликованы подробности задержания угандийского атлета, пытавшегося спрятаться в Японии

Опубликованы подробности задержания угандийского атлета, пытавшегося спрятаться в Японии
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Стало известно, каким образом полиция Японии нашла 20-летнего угандийского тяжелоатлета Джулиуса Сэкитолеко, который совершил побег по прибытии на Олимпиаду.

По данным Nikkan Sports, Сэкитолеко купил билет, расплатившись наличными, на ближайшей к олимпийскому отелю железнодорожной станции. Спортсмен отправился в город Нагоя, где встретился с одним из соотечественников, после чего вместе с ним на автомобиле поехал в город Гифу (префектура Айти). Именно полицейские Айти заметили исчезнувшего спортсмена на городских камерах видеонаблюдения. Таким образом органы вышли на след соотечественника Сэкитолеко, который помогал ему скрываться.

Утром 20 июля полиция вломилась в дом помощника Сэкитолеко, однако тот объяснил, что тяжелоатлет находится в доме другого знакомого, который проживает в префектуре Миэ. Сотрудники полиции без труда нашли адрес нужного человека, приехали к нему в дом, где и застали беглеца. Во время задержания Сэкитолеко не сопротивлялся, отвечал на все вопросы и плакал.

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