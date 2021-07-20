Тренер российских гандболисток прокомментировал поражение от Нидерландов в преддверии ОИ

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал поражение от команды Нидерландов в контрольном матче перед Олимпийскими играми в Токио (Япония).
«Впечатления, судя по результату, не самые хорошие: матч проигран, пропущено 37 мячей. Единственное объяснение — то, что мы прилетели на неделю позже голландок и полная акклиматизация произойти не могла. Плюс не очень хорошо добирались на матч — по пробкам. Вместо ожидаемого часа потратили на дорогу два часа и приехали с корабля на бал. Но оправдания в пользу бедных. Сегодня, особенно во втором тайме, проявились недостатки — будем работать над их устранением. Внимательно пересмотрим матч и разберёмся.
Контрольные матчи закончились, у нас остались только тренировки. Выходим на прямую перед стартом на Олимпиаде. Травм у нас нет, слава богу, но хотелось, чтобы готовность была лучше. Было заметно, что во втором тайме команда подсела. Через 10 минут после перерыва дышали уже тяжело. Будем исправлять», — приводит слова Алексеева «Р-Спорт».
Женская сборная России по гандболу на Олимпийских играх 2016 года завоевала золото.
- 20 июля 2021
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