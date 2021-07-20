Фёдор Емельяненко отреагировал на решение МОК об официальном признании самбо

Легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко прокомментировал решение МОК официально признать Международную федерацию самбо.



«От всей души поздравляю Международную Федерацию Самбо с полноценным признанием Международного олимпийского комитета! Очень рад за наш вид спорта, за всех нас, самбистов», — написал Фёдор на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Фёдора Емельяненко в «Инстаграме».

Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок 23 октября в Москве. Бой с его участием станет главным событием шоу. Напомним, Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.