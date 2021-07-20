Тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу заразился коронавирусом
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Тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу Симон Науш получил положительный тест на коронавирус. Специалист немедленно покинул олимпийскую деревню и был отправлен на самоизоляцию, об этом сообщает пресс-служба олимпийского комитета Чехии (COC).
Положительный тест Науша стал третьим для олимпийской сборной Чехии и 72-м среди людей, получивших аккредитацию на Олимпиаду. В настоящий момент чешские чиновники обсуждают возможную изоляцию игроков с оргкомитетом Олимпиады в Токио (Япония).
Отметим, что Науш является личным тренером женского дуэта — Барборы Германновой и Маркеты Слуковой.
Олимпийский турнир по пляжному волейболу пройдёт в период с 24 июля по 7 августа. Первая игра чешских волейболистов на Олимпиаде назначена на 26 июля.
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