Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу заразился коронавирусом

Тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу заразился коронавирусом
Комментарии

Тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу Симон Науш получил положительный тест на коронавирус. Специалист немедленно покинул олимпийскую деревню и был отправлен на самоизоляцию, об этом сообщает пресс-служба олимпийского комитета Чехии (COC).

Положительный тест Науша стал третьим для олимпийской сборной Чехии и 72-м среди людей, получивших аккредитацию на Олимпиаду. В настоящий момент чешские чиновники обсуждают возможную изоляцию игроков с оргкомитетом Олимпиады в Токио (Япония).

Отметим, что Науш является личным тренером женского дуэта — Барборы Германновой и Маркеты Слуковой.

Олимпийский турнир по пляжному волейболу пройдёт в период с 24 июля по 7 августа. Первая игра чешских волейболистов на Олимпиаде назначена на 26 июля.

Новость по теме
В олимпийской сборной Чехии зафиксировали второй случай коронавируса
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021