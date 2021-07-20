«С кем вместе? С разноцветными людьми?» Нина Мозер отреагировала на изменение девиза ОИ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер эмоционально отреагировала на новость об изменении девиза Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее».

«Я пока не поняла и не осознала идею. Она меня совершенно не вдохновила. Ещё Пьер де Кубертен дал нам девиз Олимпийских игр. Всегда была им воодушевлена. А эти люди из МОК берутся его менять. Вообще не понимаю, что происходит в мире. Какой-то бред… Что значит «вместе»? Вместе с кем? С разноцветными людьми? С командой? Я в новом лозунге этого не услышала», — приводит слова Мозер RT.

Фраза из трёх слов впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира. Этот девиз в первоначальной форме «citius, fortius, altius» был утверждён первым олимпийским конгрессом в 1894 году (с упоминанием авторства Дидона) и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года. В своих воспоминаниях в 1931 году Кубертен приводит этот девиз уже в форме «citius, altius, fortius» и также пишет об авторстве Дидона.

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