Светлана Журова отреагировала на изменение девиза Олимпийских игр

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на новость об изменении девиза Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее».

«В лозунг решили добавить правильное слово «вместе». Спортсмены становятся быстрее, выше и сильнее благодаря командной работе. Речь идёт не только о тренерах, но и о семье, болельщиках, стране. В моём понимании это слово предназначается для всех тех, кто помогает атлету на Олимпийских играх. Также имеется в виду дружба между участниками соревнований. Плюс у МОК есть специальные программы, например, за чистоту планеты. Это общие проблемы, которые объединяют всех нас. Наконец атлеты занимаются развитием спорта на планете и делают это тоже вместе. Думаю, речь идёт о таких ценностях», — приводит слова Журовой RT.