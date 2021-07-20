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Расписание Олимпийских игр — 2020: все соревнования 21 июля

Расписание Олимпийских игр — 2020: все соревнования 21 июля
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Завтра, 21 июля, начнутся первые соревнования в рамках летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 21 июля
3:00 мск. Софтбол. Групповой раунд. 1-й тур. Австралия — Испания.
6:00. Софтбол. Групповой раунд. 1-й тур. Италия — США.
9:00. Софтбол. Групповой раунд. 1-й тур. Мексика — Канада.
10:30. Футбол. Женщины. Группа E. 1-й тур. Великобритания — Чили.
11:00. Футбол. Женщины. Группа F. 1-й тур. Китай — Бразилия.
11:30. Футбол. Женщины. Группа G. 1-й тур. Швеция — США.
13:30. Футбол. Женщины. Группа E. 1-й тур. Япония — Канада.
14:00. Футбол. Женщины. Группа F. 1-й тур. Замбия — Нидерланды.
14:30. Футбол. Женщины. Группа G. 1-й тур. Австралия — Новая Зеландия.

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