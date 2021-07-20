Тренер сборной России по плаванию назвал причину, по которой не общается с Юлией Ефимовой

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, по какой причине не общается с титулованной российской пловчихой Юлией Ефимовой. Ранее Ефимова заявила, что «главный тренер сборной вообще не общается с ней напрямую».
«Юля давно уехала в Америку. Вот с теми спортсменами, кто тренируется с нами, в России, естественно, мы общаемся. Можем и поскандалить, и посмеяться. Ведём себя как нормальные люди.
Да, мы редко с ней общаемся. Последнее время практически вообще не говорили. Но мы бы с удовольствием это делали! Это не наше желание! Я часто пишу её тренеру-отцу, когда хочу что-то узнать. Как они занимаются на карантине, например. Мы всегда открыты для диалога! Мы приглашали Юлю на наши сборы во время пандемии. Мы с июня плавали и тренировались без перерыва. Другой вопрос, что мы не могли проводить сборы за границей. Отказывалась ли от приглашений Ефимова? Наверное, да. Потому что мы не всегда получали ответ», — приводит слова Чепика сайт «Матч ТВ».
- 20 июля 2021
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