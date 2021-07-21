Расписание Олимпийских игр — 2020: все соревнования 22 июля

Завтра, 22 июля, продолжатся соревнования в рамках летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.
Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 22 июля
3:00 мск. Софтбол. Групповой раунд. 2-й тур. США — Канада.
6:00. Софтбол. Групповой раунд. 2-й тур. Мексика — Япония.
9:00. Софтбол. Групповой раунд. 2-й тур. Италия — Австралия.
10:30. Футбол. Мужчины. Группа C. 1-й тур. Египет — Испания.
11:00. Футбол. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Мексика — Франция.
11:00. Футбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Новая Зеландия — Южная Корея.
11:30. Футбол. Мужчины. Группа D. 1-й тур. Кот-д'Ивуар — Саудовская Аравия.
13:30. Футбол. Мужчины. Группа C. 1-й тур. Аргентина — Австралия.
14:00. Футбол. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Япония — ЮАР.
14:00. Футбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Гондурас — Румыния.
14:30. Футбол. Мужчины. Группа D. 1-й тур. Бразилия — Германия.
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