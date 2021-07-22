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Расписание Олимпийских игр — 2020: все соревнования 23 июля

Расписание Олимпийских игр — 2020: все соревнования 23 июля
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Завтра, 23 июля, продолжатся соревнования в рамках летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 23 июля
2:30 мск. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Предварительные заезды.
3:00. Стрельба из лука. Женщины. Предварительный раунд.
3:30. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Предварительные заезды.
4:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Предварительные заезды.
5:00. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Предварительные заезды.
5:30. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Предварительные заезды.
5:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Предварительные заезды.
7:00. Стрельба из лука. Мужчины. Предварительный раунд.

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