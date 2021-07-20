Знаменитый «масляный» тхэквондист из Тонга примет участие в Олимпийских играх в Токио

Знаменитый тхэквондист из Тонги Пита Тауфатофуа выступит на третьей Олимпиаде подряд. Ранее Пита соревновался на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016) в качестве тхэквондиста и на зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане в качестве лыжника.

Знаменитый «масляный» тхэквондист из Тонга примет участие в Олимпийских играх в Токио Фото: EZRA SHAW/GETTY IMAGES

Отметим, что мировую известность Пита приобрёл на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В первый день Игр в Бразилии он эффектно прошёл по стадиону с флагом в национальном костюме — с голым торсом и густо намазанный кокосовым маслом, чем поразил зрителей.

В Токио (Япония) знаменосцем олимпийской сборной Тонги стала тхэквондистка Малия Пасека. «Держите глаза открытыми», — ответил Тауфатофуа на вопрос о том, стоит ли ждать от него чего-то эксцентричного в Японии.