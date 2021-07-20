Знаменитый тхэквондист из Тонги Пита Тауфатофуа выступит на третьей Олимпиаде подряд. Ранее Пита соревновался на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016) в качестве тхэквондиста и на зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане в качестве лыжника.
Знаменитый «масляный» тхэквондист из Тонга примет участие в Олимпийских играх в Токио
Фото: EZRA SHAW/GETTY IMAGES
Отметим, что мировую известность Пита приобрёл на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В первый день Игр в Бразилии он эффектно прошёл по стадиону с флагом в национальном костюме — с голым торсом и густо намазанный кокосовым маслом, чем поразил зрителей.
В Токио (Япония) знаменосцем олимпийской сборной Тонги стала тхэквондистка Малия Пасека. «Держите глаза открытыми», — ответил Тауфатофуа на вопрос о том, стоит ли ждать от него чего-то эксцентричного в Японии.
- 20 июля 2021
-
21:28
-
21:00
-
20:55
-
20:23
-
20:11
-
19:58
-
19:46
-
19:33
-
18:55
-
18:33
-
18:18
-
18:16
-
17:59
-
17:28
-
16:34
-
15:37
-
15:33
-
15:29
-
15:28
-
15:22
-
15:00
-
14:52
-
14:48
-
14:39
-
14:31
-
14:18
-
13:59
-
13:28
-
13:28
-
12:15
-
12:10
-
11:29
-
11:23
-
11:19
-
11:09