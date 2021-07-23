Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 24 июля

Завтра, 24 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны первые комплекты медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 24 июля. 11 комплектов наград
04:30 мск. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал.
05:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка.
07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа А.
08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. Финал.
08:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал.
12:30. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Финал.
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. Финал.
15:00. Фехтование. Женщины. Шпага. Финал.
15:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. Финал.
16:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Финал.
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Финал.
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