Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 24 июля

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Завтра, 24 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны первые комплекты медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 24 июля. 11 комплектов наград

04:30 мск. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал.

05:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка.

07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа А.

08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. Финал.

08:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал.

12:30. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Финал.

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. Финал.

15:00. Фехтование. Женщины. Шпага. Финал.

15:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. Финал.

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Финал.

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Финал.