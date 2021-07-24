Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 25 июля

Завтра, 25 июля, продолжатся соревнования в рамках летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.
Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 25 июля. 18 комплектов наград
04:30. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс. Финал.
04:55. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал.
05:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Финал.
05:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал.
05:15. Плавание. Женщины. 400 м комплекс. Финал.
06:00. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал.
07:00. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Групповая гонка.
07:45. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Финал.
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин 3 м. Финал.
09:00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал.
09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг. Группа А.
12:35. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Финал.
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Финал.
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 67 кг. Группа А.
15:00. Фехтование. Женщины. Рапира. Финал.
15:45. Фехтование. Мужчины. Шпага. Финал.
16:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Финал.
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Финал.
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