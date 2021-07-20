Американская спортсменка не поедет на Паралимпиаду в Токио из-за отказа в личном помощнике

Слепоглухая пловчиха из США Ребекка Мейерс приняла решение пропустить Паралимпийские игры в Токио из-за отказа комитета страны (USOPC) предоставить ей сопровождающего для поездки в Японию.

«Команда США и USOPC знают, что я глухая и слепая. Мне необходим личный помощник, которому я могу доверять. Они утверждают, что отказ связан с антиковидными ограничениями. Но я правда не верю, что дело только в ковиде. Они просто решили проигнорировать мою просьбу. Это очень расстраивает.

Я человек с ограниченными возможностями. Я не могу чувствовать себя в безопасности, отправляясь в Токио без помощника. Как может организация, которая так гордится спортсменами с ограниченными возможностями, поступать так с теми же самыми спортсменами?» — приводит слова Мейерс ESPN.

26-летняя Мейерс — трёхкратная паралимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, бронзовый призёр Игр-2016 в Лондоне. Ребекка родилась с редким генетическим заболеванием — синдромом Ашера, она была глухой с рождения и постепенно теряла зрение.