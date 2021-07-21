Карпин назвал условие для работы в сборной, а РФС выбирает из 3 кандидатов. Главное к утру

РФС выбирает главного тренера для сборной России среди трёх кандидатов, Валерий Карпин назвал условие, при котором он готов возглавить национальную команду, а «Милуоки» в финале НБА обыграл «Финикс» и стал чемпионом НБА спустя 50 лет – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. РФС выбирает из трёх кандидатов на пост главного тренера сборной России.
2. Карпин выдвинул РФС условие, при котором согласится возглавить сборную России.
3. «Милуоки» обыграл «Финикс» и стал чемпионом НБА, у Янниса 50 очков.
4. Стала известна дата проведения матча «Спартак» — «Бенфика» в квалификации Лиги чемпионов.
5. Лобов рассказал, почему не стал драться с Нурмагомедовым в отеле во время конфликта.
6. «Фиорентина» с Кокориным разгромила немецкий клуб в товарищеском матче.
7. «Севилья» получит € 25 млн и Ламелу от «Тоттенхэма», отдав взамен 20-летнего полузащитника.
8. Ислам Махачев поднялся на пятое место в рейтинге UFC, обойдя Конора Макгрегора.
9. Все российские игроки снялись с драфта НБА.
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