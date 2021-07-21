На Олимпиаде в Токио зафиксировано 8 новых положительных тестов на коронавирус

Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о восьми новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к предстоящим Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список включён один спортсмен. Его имя не называется, но известно, что он не является гражданином Японии. Cемь других случаев касаются подрядчиков и персонала.
Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составило 79.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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