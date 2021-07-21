Дмитрий Губерниев отреагировал на изменение девиза Олимпийских игр

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил новость об изменении девиза Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее».

«Мы сейчас можем сколько угодно говорить «нет». Но решение принято, и мы будем с этим решением считаться. «Вместе» — так «вместе». Есть гендерное равенство, меньшинства разные и всё прочее. В конце концов, такое решение принял МОК — я считаю, что это совсем не криминал.

Появляются новые виды спорта. Можно сколько угодно кривить лица по поводу тех или иных изменений, но важно сейчас держать руку на пульсе, потому что ещё со времен советского спорта мы очень часто отставали. Когда появились клап-скейты, коньковый ход в лыжах, легковесная гребля, мы не воспринимали это всерьёз, а потом нас обыгрывали. Поэтому нам нужно быть в олимпийской струе», — цитирует Губерниева «Газета.ру».

