МОК выступил с заявлением по «антисекс-кроватям» на Олимпиаде в Токио

В Международном олимпийском комитете обозначили свою позицию по поводу так называемых антисекс-кроватей на Олимпиаде в Токио. Ранее сообщалось, что уникальные кровати сделаны из картона и не выдерживают веса двух человек или резких движений.

«Разработанные задолго до пандемии кровати не являются частью мер противодействия COVID в Токио-2020. Кровати в олимпийской деревне в Токио, представленные в январе 2020 года, являются частью усилий организаторов по сокращению отходов и демонстрации возможностей экономики замкнутого цикла. Они изготовлены из высокопрочных картонных материалов, которые выдерживают вес до 200 кг. Они чрезвычайно лёгкие и легко разбираются для облегчения их переноса.

Кровати будут использоваться спортсменами как на Олимпиаде, так и на Паралимпиаде и будут переработаны в бумагу после Игр. Они оснащены модульными матрасами из полиэтиленовых волокон, которые после Игр будут переработаны в пластиковые изделия», — приводит слова представителя пресс-службы МОК «Р-Спорт».

Ранее управляющий Олимпийской деревней в Токио Такэси Китадзима заявил, что койка выдерживает вес только одного человека, поэтому на ней не следует прыгать и «праздновать». Спортсмены в шутку прозвали кровати «антисексом».