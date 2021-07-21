Чемпиону ОИ Андрею Сильнову не понравилось изменение девиза Олимпийских игр
Поделиться
Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов оценил новость об изменении девиза Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее».
«Спорт всегда объединял, и это „вместе“ было всегда. Когда начинались Олимпийские игры, останавливались войны. И всегда спортсмены на аренах соревновались между собой. Но мы, атлеты, всегда были одной единой командой. Поэтому я считаю, что слово „вместе“ здесь лишнее.
„Быстрее, выше, сильнее“ — да. Но спорт подразумевает „вместе“. „О, спорт, ты — мир!“ — этот лозунг был и остаётся. Это слово просто-напросто ни к чему. На арене мы соперники, а после мы — товарищи и друзья», — приводит слова Сильнова «Газета.ру».
Комментарии
- 21 июля 2021
-
09:34
-
09:27
-
09:19
-
09:06
-
09:00
-
08:59
-
08:55
-
08:53
-
08:31
-
08:30
-
08:21
-
04:53
- 20 июля 2021
-
23:40
-
22:51
-
22:39
-
22:15
-
21:28
-
21:00
-
20:55
-
20:23
-
20:11
-
19:58
-
19:46
-
19:33
-
18:55
-
18:33
-
18:18
-
18:16
-
17:59
-
17:28
-
16:34
-
15:37
-
15:33
-
15:29
-
15:28
Партнерский контент