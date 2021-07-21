Чемпиону ОИ Андрею Сильнову не понравилось изменение девиза Олимпийских игр

Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов оценил новость об изменении девиза Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее».

«Спорт всегда объединял, и это „вместе“ было всегда. Когда начинались Олимпийские игры, останавливались войны. И всегда спортсмены на аренах соревновались между собой. Но мы, атлеты, всегда были одной единой командой. Поэтому я считаю, что слово „вместе“ здесь лишнее.

„Быстрее, выше, сильнее“ — да. Но спорт подразумевает „вместе“. „О, спорт, ты — мир!“ — этот лозунг был и остаётся. Это слово просто-напросто ни к чему. На арене мы соперники, а после мы — товарищи и друзья», — приводит слова Сильнова «Газета.ру».

