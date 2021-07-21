Австралийского спортсмена отстранили от выступления на Олимпиаде из-за кокаина

Австралийский всадник Джейми Кермонд временно отстранён от участия в Олимпиаде из-за положительного теста на кокаин, сообщает Тhe Guardian.

Допинг-проба А теста спортсмена содержала метаболит кокаина, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Федерация конного спорта Австралии была вынуждена временно отстранить Кермонда от участия в любых мероприятиях, соответствующих требованиям WADA, включая Олимпийские игры.

36-летний Кермонд должен был дебютировать на Олимпиаде в Токио. Джейми был одним из девяти австралийских спортсменов-конников, отобранных для участия в Олимпийских играх. В соответствии с антидопинговой политикой Австралии он может запросить анализ своей пробы Б. Национальный руководящий орган по конному спорту в Австралии предложил спортсмену услуги поддержки.