«Эгоистично и глупо». USA Today раскритиковало американского пловца за отказ от вакцинации

Американский пловец Майкл Эндрю отказался вакцинироваться от коронавируса в преддверии Олимпиады в Токио (Япония). Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.

“Я не вакцинирован. Причина в том, что я не хотел, чтобы в моём теле в последний момент оказалось то, в отношении чего я не знаю, как будет реагировать моё тело», — объяснил спортсмен.

Журналистка американского издания USA Today Кристина Бреннан раскритиковала спортсмена за такое решение.

«Он говорил об этом с гордостью. Он гордился своими эгоистичными и глупыми поступками. Он гордится тем, что мешает товарищам по команде, беспокоит всех. Гордится тем, что делает всё, что хочет, независимо от того, как это влияет на других», — написала она.