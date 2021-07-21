«Эгоистично и глупо». USA Today раскритиковало американского пловца за отказ от вакцинации
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Американский пловец Майкл Эндрю отказался вакцинироваться от коронавируса в преддверии Олимпиады в Токио (Япония). Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.
“Я не вакцинирован. Причина в том, что я не хотел, чтобы в моём теле в последний момент оказалось то, в отношении чего я не знаю, как будет реагировать моё тело», — объяснил спортсмен.
Журналистка американского издания USA Today Кристина Бреннан раскритиковала спортсмена за такое решение.
«Он говорил об этом с гордостью. Он гордился своими эгоистичными и глупыми поступками. Он гордится тем, что мешает товарищам по команде, беспокоит всех. Гордится тем, что делает всё, что хочет, независимо от того, как это влияет на других», — написала она.
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