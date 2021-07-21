Глава ВОЗ прокомментировал ситуацию с коронавирусом на Олимпиаде в Токио

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус высказал мнение, что на Олимпиаде в Токио невозможно добиться нулевого риска заражаемости коронавирусом.

«Признак успеха в ближайшие две недели — это не ноль случаев. Успех будет, если удастся сделать так, чтобы идентифицировать все случаи, изолировать заразившихся и позаботиться об их здоровье как можно быстрее, а также воспрепятствовать дальнейшей передаче инфекции», — приводит его слова ESPN.

В настоящий момент общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составило 79.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.