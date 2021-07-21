Чешскую легкоатлетку оправдали по делу о допинге. Но она отказалась ехать на Олимпиаду

Чешская легкоатлетка Анежка Драхотова, которая в 2018 году стала второй на чемпионате Европы в ходьбе на 20 км, оправдана по делу о допинге, сообщает Idnes.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) выяснили, что изменения в биологическом паспорте спортсменки возникли естественным образом, а именно изменениями привычек в еде и состоянием здоровья.

Несмотря на вердикт CAS, спортсменка всё равно отказалась ехать на Олимпиаду в Токио.

«Последние три месяца были очень напряженными в психологическом отношении. Я не могла участвовать в гонках или тренироваться в группе.

Я убеждна, что для того, чтобы старт на Олимпиаде имел смысл для Чехии и спортсменов, надо быть в отличной форме. К сожалению, это не обо мне. Я консультировалась с врачами и тренерами, и это не имело бы смысла. Мне очень жаль, но я не поеду в Токио», — написала она в своём «инстаграме».