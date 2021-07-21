Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Брисбен выбрали столицей летней Олимпиады 2032 года

Брисбен выбрали столицей летней Олимпиады 2032 года
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году пройдут в Брисбене (Австралия). Такое решение было принято на сессии МОК, сообщает Inside the Games.

Это уже третий случай, когда летняя Олимпиада пройдёт в Австралии. В 1956 году Игры состоялись в Мельбурне, в 2000 году — в Сиднее.

Напомним, в 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция), в 2028 году — в Лос-Анджелесе (США).

Послезавтра, 23 июля, состоится церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио. Игры закончатся 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021