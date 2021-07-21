Брисбен выбрали столицей летней Олимпиады 2032 года

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году пройдут в Брисбене (Австралия). Такое решение было принято на сессии МОК, сообщает Inside the Games.
Это уже третий случай, когда летняя Олимпиада пройдёт в Австралии. В 1956 году Игры состоялись в Мельбурне, в 2000 году — в Сиднее.
Напомним, в 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция), в 2028 году — в Лос-Анджелесе (США).
Послезавтра, 23 июля, состоится церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио. Игры закончатся 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 21 июля 2021
-
12:31
-
12:30
-
12:26
-
12:00
-
11:48
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:19
-
11:11
-
10:57
-
10:49
-
10:43
-
10:38
-
10:31
-
10:24
-
10:04
-
09:55
-
09:44
-
09:34
-
09:27
-
09:19
-
09:06
-
09:00
-
08:59
-
08:55
-
08:53
-
08:31
-
08:30
-
08:21
-
04:53
- 20 июля 2021
-
23:40
-
22:51
-
22:39
-
22:15