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В оргкомитете Олимпиады в Токио отреагировали на жалобы россиян на Олимпийскую деревню

В оргкомитете Олимпиады в Токио отреагировали на жалобы россиян на Олимпийскую деревню
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Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото прокомментировала недовольство Олимпийской деревней, высказанное российскими олимпийцами. Ранее сообщалось, что в номерах россиян не было ни телевизора, ни холодильника, ни туалетов, и члены команды сказали: «Это похоже на средневековую Японию».

«Мы считали, что подготовили всё для предоставления удобного места. Как можно скорее предпримем меры в связи с холодильниками и телевизорами. Но прежде позвольте прояснить этот вопрос с российской стороной. Мы сделаем всё возможное», — приводит слова Сэйко Хасимото издание Nikkan Sports.

Как сообщили в оргкомитете, российская сторона не подавала заявку на установку платного телевизора или холодильника.

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