Елена Исинбаева назвала единственный минус Олимпиады-2032 в Брисбене

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева, являющаяся членом Международного олимпийского комитета, прокомментировала решение организации сделать Брисбен (Австралия) столицей летних Олимпийских игр 2032 года.

По словам Исинбаевой, единственным минусом станет отдалённость Брисбена.

«В Австралии очень спортивные люди, любящие спорт и умеющие болеть. Самым неудобным в этой Олимпиаде, на мой взгляд, будет дорога. Далеко лететь, конечно, и разница во времени приличная. Во всём остальном всё будет великолепно.

На мой взгляд, может получиться интересная Олимпиада. До сих пор помню свою первую Олимпиаду в Сиднее: всё было необычно, с размахом и как-то просторно. Олимпийский стадион на 140 тысяч тогда был полным. Все последующие Олимпиады на сиднейскую были не похожи», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.