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Агапитов подал жалобу в CAS с требованием вернуть ему аккредитацию на Олимпиаду в Токио

Агапитов подал жалобу в CAS с требованием вернуть ему аккредитацию на Олимпиаду в Токио
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Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов подал жалобу в выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Токио на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его аккредитации на Олимпиаду в Токио, сообщается в релизе на официальном сайте суда.

16 июля МОК заявил, что Агапитов не может иметь аккредитацию на Олимпийские игры, так как он не соответствует критериям аккредитации официальных лиц Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). В пункте B этих критериев говорится, что официальные лица не должны иметь личную историю, связанную с каким-либо нарушением антидопинговых правил и/или санкциями. А в 1994 году Агапитов сдал положительную допинг-пробу и был дисквалифицирован на два года.

Слушания по делу пройдут 22 июля.

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