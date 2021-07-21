Президент МОК прокомментировал выбор Брисбена в качестве столицы Олимпиады-2032
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал выбор Брисбена (Австралия) в качестве столицы летних Олимпийских игр 2032 года.
«Сегодняшнее голосование — это свидетельство веры в то, что Брисбен и Квинсленд прекрасно справятся с организацией Олимпийских и Паралимпийских игр в 2032 году. Планы проведения Игр в Брисбене в 2032 году вписываются в долгосрочные региональные и национальные стратегии в смысле социального и экономического развития», — приводит слова Баха AP.
Это уже третий случай, когда летняя Олимпиада пройдёт в Австралии. В 1956 году Игры состоялись в Мельбурне, в 2000 году — в Сиднее.
Напомним, в 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция), в 2028 году — в Лос-Анджелесе (США).
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