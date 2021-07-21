Зимбабве впервые отправило на Олимпиаду темнокожую пловчиху. Ей 17 лет

17-летняя Доната Катай станет первой темнокожей пловчихой — представительницей Зимбабве, которая выступит на Олимпийских играх. Об этом сообщает AP.

Самой успешной спортсменкой из Зимбабве на Олимпийских играх является двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри, которая также является самым титулованным олимпийцем в истории Африки.

«В Зимбабве многие темнокожие люди занимаются спортом. Это (Олимпиада. — Прим. «Чемпионата») будет похоже на фильм. Это будет нереально.

Я буду выступать рядом с людьми, которых видела по телевизору. Я смотрю на них снизу вверх — и вдруг оказываюсь рядом, имея возможность понаблюдать за ними. Это будет нереальный опыт, с нетерпением ожидаю этого», — сказала Катай.