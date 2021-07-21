Сергей Тетюхин прокомментировал травму Дмитрия Мусэрского перед ОИ в Токио

Генеральный менеджер сборной России по волейболу, олимпийский чемпион 2012 года Сергей Тетюхин прокомментировал травму Дмитрия Мусэрского, из-за которой тот не выступит на Олимпиаде в Токио.

«Понятно, что мы на Диму рассчитывали с самого начала. Для этого он и был в сборной. Конечно же, мы хотели видеть его в Токио. Но, к сожалению, сложилась такая ситуация со здоровьем. На это повлиять нельзя.

Мне очень обидно, что Дима с такими колоссальными данными выступил только на одних Олимпийских играх. Надеюсь, у него ещё будет возможность. В любом случае мы не сетуем на обстоятельства — «всё пропало!» и руки опустили. У нас есть Витя Полетаев, есть Макс Михайлов — те люди, которые могут решать максимальные задачи», — приводит слова Тетюхина «Матч ТВ».