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Американский игрок в пляжный волейбол заразился коронавирусом

Американский игрок в пляжный волейбол заразился коронавирусом
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Американский игрок в пляжный волейбол Тейлор Крэбб получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает NBC News.

Тейлор Крэбб — первый спортсмен основной сборной США, у которого обнаружили положительный результат теста. Ранее на этой неделе тест запасной участницы женской сборной США по гимнастике Кары Икер также дал положительный результат, и вместе с другой запасной Лиэнн Вонг она была вынуждена отправиться на карантин. Тейлор планирует отправиться домой на Гавайи.

Брат заразившегося спортсмена Тревор Крэбб, который также является профессиональным игроком в пляжный волейбол, назвал ситуацию «ужасной»: «Тейлор в порядке и чувствует себя хорошо, и, по моему личному мнению, ему следует разрешить играть».

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