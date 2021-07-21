Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 21 июля
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Сегодня, 21 июля, стартовали первые соревнования в рамках летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию их результаты.
Олимпийские игры. Токио. 21 июля. Результаты
Софтбол. Групповой раунд. 1-й тур. Австралия — Япония — 1:8.
Софтбол. Групповой раунд. 1-й тур. Италия — США — 0:2.
Софтбол. Групповой раунд. 1-й тур. Мексика — Канада — 0:4.
Футбол. Женщины. Группа E. 1-й тур. Великобритания — Чили — 2:0.
Футбол. Женщины. Группа F. 1-й тур. Китай — Бразилия — 0:5.
Футбол. Женщины. Группа G. 1-й тур. Швеция — США — 3:0.
Футбол. Женщины. Группа E. 1-й тур. Япония — Канада — 1:1.
Футбол. Женщины. Группа F. 1-й тур. Замбия — Нидерланды — 3:10.
Футбол. Женщины. Группа G. 1-й тур. Австралия — Новая Зеландия — 2:1.
Комментарии
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