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Третий член олимпийской сборной Чехии сдал положительный тест на коронавирус

Третий член олимпийской сборной Чехии сдал положительный тест на коронавирус
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Чешский спортсмен, выступающий в олимпийском турнире по настольному теннису, Павел Сиручек получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает официальный сайт федерации настольного тенниса Чехии.

Теперь Павел Сиручек вынужден находиться на карантине, из-за чего он не сможет принять участие в Олимпиаде. Это уже третий случай выявления коронавируса у участников олимпийской делегации Чехии в Токио. Ранее коронавирус был выявлен у чешского игрока в пляжный волейбол Ондржея Перушича и тренера по пляжному волейболу Симона Науша.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В среду, 21 июля, состоялась жеребьёвка турнира по настольному теннису в рамках летних Олимпийских игр.

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