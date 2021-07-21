Чемпион Европы пловец Илья Бородин заразился коронавирусом и пропустит Олимпиаду в Токио

Чемпион Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексом, российский пловец Илья Бородин заразился коронавирусом, вследствие чего не сможет выступить на летней Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Р-Спорт».

18-летний Бородин сдал положительный тест на сборе во Владивостоке. Он должен был стартовать в Токио на дистанциях 200 и 400 м комплексом.

«К сожалению, из-за положительного теста Илья Бородин не примет участие в Олимпийских играх. Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не сможет.

Илья — один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это всё-таки случилось. Он находится на изоляции. Болезнь протекает бессимптомно. У остальных спортсменов с тестами всё в порядке, команда вылетает в Токио 22 июля», — сказал первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко.