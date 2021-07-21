Владимир Сальников отреагировал на коронавирус у Бородина, из-за которого тот пропустит ОИ

Президент Всероссийской федерации плавания, четырёхкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников прокомментировал новость о том, что чемпион Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексом, российский пловец Илья Бородин заразился коронавирусом, вследствие чего не сможет выступить на летней Олимпиаде в Токио.

«Очень жаль, что так случилось. Очень обидно за Илью, который был готов проявить себя на этой Олимпиаде.

Все меры по COVID-безопасности на сборе были соблюдены. У Ильи вся карьера впереди, но действительно очень обидно за спортсмена, что он не сможет выступить на этой Олимпиаде», — приводит слова Сальникова «Р-Спорт».

18-летний Бородин сдал положительный тест на сборе во Владивостоке. Он должен был стартовать в Токио на дистанциях 200 и 400 м комплексом.