Пловец Бородин прокомментировал недопуск к Олимпиаде из-за коронавируса
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Чемпион Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексом, российский пловец Илья Бородин рассказал, как воспринял положительный тест на коронавирус. Бородин должен был выступить на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Я вчера был очень расстроен. Даже понять не мог вообще, что произошло и как это может быть, потому что никаких симптомов у меня нет и чувствую я себя как обычно. Ничто не предвещало этого положительного теста. Пока мало кто знает о случившемся, я нахожусь в изоляции, вот передали мне в изоляцию чипсы и колу в знак поддержки. И мне, и тренеру вчера было нереально тяжело, главное ведь — от меня ничего не зависит буквально и ничего не изменить. Ничего не сделаешь уже. Смирился практически», — приводит слова Бородина «Р-Спорт».
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