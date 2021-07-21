Исинбаева — о критике Олимпийской деревни: не надо тратить энергию и эмоции на пустяки

Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась мнением по поводу критики Олимпийской деревни.
«Не стоит обращать внимания на антураж. Это логично, что здесь всё маленькое, мы же в Японии. Странно ожидать европейских стандартов. Важно понимать, что все в одинаковых условиях, люксовых номеров там нет, ни у кого нет каких-либо привилегий. Так что лучше сконцентрироваться на предстоящих выступлениях, чем что-либо критиковать. Изменить существующие условия вряд ли удастся, так что не надо тратить энергию и эмоции на пустяки. Это моё мнение как участницы четырёх Олимпиад», — цитирует Исинбаеву ТАСС.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
- 21 июля 2021
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