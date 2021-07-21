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Поздняков усомнился в эффективности антиковидных мер российских пловцов во Владивостоке

Поздняков усомнился в эффективности антиковидных мер российских пловцов во Владивостоке
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался по поводу того, что чемпион Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексом, российский пловец Илья Бородин заразился коронавирусом, вследствие чего не сможет выступить на летней Олимпиаде в Токио (Япония).

«Искренне жаль, что Илья Бородин вынужден пропустить Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус. Желаю ему здоровья и как можно быстрее вернуться в строй. Потеря для команды и спортивное несчастье для самого Ильи.

Вместе с тем, расстраивает, что предпринятые антиковидные меры на заключительном этапе подготовки команды во Владивостоке не дали необходимого результата. Хотя мы неоднократно это обсуждали со всеми нашими коллегами», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

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