Поздняков усомнился в эффективности антиковидных мер российских пловцов во Владивостоке

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался по поводу того, что чемпион Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексом, российский пловец Илья Бородин заразился коронавирусом, вследствие чего не сможет выступить на летней Олимпиаде в Токио (Япония).

«Искренне жаль, что Илья Бородин вынужден пропустить Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус. Желаю ему здоровья и как можно быстрее вернуться в строй. Потеря для команды и спортивное несчастье для самого Ильи.

Вместе с тем, расстраивает, что предпринятые антиковидные меры на заключительном этапе подготовки команды во Владивостоке не дали необходимого результата. Хотя мы неоднократно это обсуждали со всеми нашими коллегами», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.