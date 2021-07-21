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Япония потеряет $ 22 млрд из-за отсутствия зрителей на Играх

Япония потеряет $ 22 млрд из-за отсутствия зрителей на Играх
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В Университете Кансай посчитали убытки, которые Япония понесёт из-за решения проводить Игры без зрителей.

Убытки непосредственно от отказа от допуска болельщиков на соревнования оцениваются в $ 16 млрд, из них $ 6 млрд составляют убытки непосредственно во время Игр, а $ 9 млрд – убытки после соревнований.

«Расчёты, сделанные профессором Кацухиро Миямото, продолжают быть актуальными и остаются без изменений», — цитирует профессора издание «РИА Новости».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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