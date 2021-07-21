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Трефилов: самое главное — ввязаться в бой

Трефилов: самое главное — ввязаться в бой
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Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов рассказал о соперниках гандбольной сборной России.

«Сказать, что где-то есть недостатки, где-то преимущества, я не хочу, Олимпиада всё покажет, самое главное — ввязаться в бой. Были случаи, когда люди, которые не могли играть, заиграли на Олимпиаде. На нас будут настраиваться по-серьёзному, будут стремиться победить. Я бы хотел, чтобы наши играли с улыбкой, с желанием победить. Тренерам пожелаю оптимизма и успехов, это главное мероприятие жизни», — цитирует Трефилова пресс-служба ОКР.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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