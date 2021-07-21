Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Поздняков: мы к этой Олимпиаде приобрели больше потенциальных медалистов, нежели потеряли

Поздняков: мы к этой Олимпиаде приобрели больше потенциальных медалистов, нежели потеряли
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал про потери и приобретения российской сборной.

«Я ещё раз хочу обратить внимание на необычность этих Игр. Если бы они состоялись в 2020 году, не факт, что молодые ребята были бы готовы на сто процентов. Но сейчас они повзрослели на год, это плюс. С другой стороны, для возрастного спортсмена лишний год — достаточно сложная история. Это связано не только с физиологией, но и с мотивацией. Для дебютанта ожидание может оказаться хорошим подспорьем к мотивации, для ветерана — совсем наоборот, непростым испытанием. Но хочу сказать: я разговаривал с президентами всех федераций, и у меня возникает ощущение, что мы к этой Олимпиаде приобрели больше потенциальных медалистов, нежели потеряли», — цитирует Позднякова «Коммерсантъ».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Новость по теме
Международный профсоюз футболистов поддерживает преклонение колена перед матчами
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021