Фетисов эмоционально отреагировал на то, что 97% россиян не знают имён олимпийцев в Токио

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым 97% россиян не знают имени ни одного российского олимпийца в Токио (Япония).

«Ужасные цифры, я в шоке. Вот так работают наши спортивные руководители. Об Олимпиаде надо говорить. У нас, наверное, знают всех этих экспертов ток-шоу, которые с утра до вечера ходят с одной программы на другую, но не знают наших олимпийцев. Стране нужны герои, она должна знать, к чему готовятся на Олимпийских играх, нужно рассказывать об этих ребятах с утра до вечера, если мы хотим, чтобы у наших детей и молодёжи появлялись кумиры, не надуманные, не нарисованные, а создавшие сами себя с помощью таланта и трудолюбия.

Это большая работа, которая во всех странах проводится, я не знаю, что происходит у нас. Так работает наша сегодняшняя спортивная власть. Тем более, что нет флага, нет гимна, надо ещё больше рассказывать, чтобы ребята знали, что за них болеют», — цитирует Фетисова «Говорит Москва».