Фетисов эмоционально отреагировал на то, что 97% россиян не знают имён олимпийцев в Токио

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым 97% россиян не знают имени ни одного российского олимпийца в Токио (Япония).
«Ужасные цифры, я в шоке. Вот так работают наши спортивные руководители. Об Олимпиаде надо говорить. У нас, наверное, знают всех этих экспертов ток-шоу, которые с утра до вечера ходят с одной программы на другую, но не знают наших олимпийцев. Стране нужны герои, она должна знать, к чему готовятся на Олимпийских играх, нужно рассказывать об этих ребятах с утра до вечера, если мы хотим, чтобы у наших детей и молодёжи появлялись кумиры, не надуманные, не нарисованные, а создавшие сами себя с помощью таланта и трудолюбия.
Это большая работа, которая во всех странах проводится, я не знаю, что происходит у нас. Так работает наша сегодняшняя спортивная власть. Тем более, что нет флага, нет гимна, надо ещё больше рассказывать, чтобы ребята знали, что за них болеют», — цитирует Фетисова «Говорит Москва».
- 21 июля 2021
-
22:55
-
22:22
-
22:21
-
22:02
-
21:56
-
21:46
-
21:39
-
21:29
-
21:26
-
21:00
-
20:51
-
20:41
-
20:30
-
19:28
-
18:46
-
18:45
-
18:08
-
17:57
-
17:42
-
17:37
-
17:28
-
17:27
-
17:16
-
17:00
-
16:47
-
16:43
-
16:38
-
16:34
-
16:23
-
16:08
-
15:27
-
15:22
-
15:21
-
15:18
-
15:13