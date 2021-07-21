Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

«Ростов-Дон» занимает второе место по числу гандболисток в Токио, ЦСКА — пятое

«Ростов-Дон» занимает второе место по числу гандболисток в Токио, ЦСКА — пятое
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперты подсчитали количество игроков, представляющих гандбольные клубы на Играх в Токио.

Всего на Олимпийских играх представлены 70 гандбольных клубов клубов из 17 государств. В заявках сборных России, Венгрии и Южной Кореи отсутствуют легионерки.

Представительство клубов на ОИ-2020:

1. Будучност (Черногория) — 10 гандболисток
2. Ростов-Дон (Россия) — 9
2. Ференцварош (Венгрия) — 9
2. Дьер (Венгрия) — 9
5. ЦСКА (Россия) — 7
5. Эсбьерг (Дания) — 7
5. Боруссия (Германия) — 7
8. Бухарест (Румыния) — 6
8. Брест (Франция) — 6
8. Пусан Ай Парк (Южная Корея) — 6

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Новость по теме
Фетисов — о положении российских атлетов: ещё дышать и разговаривать по-русски запретят?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021