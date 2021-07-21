«Ростов-Дон» занимает второе место по числу гандболисток в Токио, ЦСКА — пятое

Эксперты подсчитали количество игроков, представляющих гандбольные клубы на Играх в Токио.

Всего на Олимпийских играх представлены 70 гандбольных клубов клубов из 17 государств. В заявках сборных России, Венгрии и Южной Кореи отсутствуют легионерки.

Представительство клубов на ОИ-2020:



1. Будучност (Черногория) — 10 гандболисток

2. Ростов-Дон (Россия) — 9

2. Ференцварош (Венгрия) — 9

2. Дьер (Венгрия) — 9

5. ЦСКА (Россия) — 7

5. Эсбьерг (Дания) — 7

5. Боруссия (Германия) — 7

8. Бухарест (Румыния) — 6

8. Брест (Франция) — 6

8. Пусан Ай Парк (Южная Корея) — 6

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.