«Ростов-Дон» занимает второе место по числу гандболисток в Токио, ЦСКА — пятое

Эксперты подсчитали количество игроков, представляющих гандбольные клубы на Играх в Токио.
Всего на Олимпийских играх представлены 70 гандбольных клубов клубов из 17 государств. В заявках сборных России, Венгрии и Южной Кореи отсутствуют легионерки.
Представительство клубов на ОИ-2020:
1. Будучност (Черногория) — 10 гандболисток
2. Ростов-Дон (Россия) — 9
2. Ференцварош (Венгрия) — 9
2. Дьер (Венгрия) — 9
5. ЦСКА (Россия) — 7
5. Эсбьерг (Дания) — 7
5. Боруссия (Германия) — 7
8. Бухарест (Румыния) — 6
8. Брест (Франция) — 6
8. Пусан Ай Парк (Южная Корея) — 6
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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