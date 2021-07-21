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Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса
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Олимпийская команда Гвинеи не примет участие в Олимпийских играх в Японии из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр спорта Гвинеи Санусси Соу.

«В связи с ростом числа заражений COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в играх в Токио», — цитирует политика AFP Sports.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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